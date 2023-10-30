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Шойгу заявил о готовности России к диалогу с западными странами

Шойгу: российское руководство открыто к дискуссиям по урегулированию на Украине

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Правительство России открыто к дискуссиям, касающимся урегулирования украинского кризиса после завершения боевых действий. На это указал министр обороны страны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

В понедельник, 30 октября, глава военного ведомства выступает на пленарной сессии X Сяншаньского форума по безопасности. Мероприятие проходит в Пекине с 29 по 31 октября.

«На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах — как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом», — указал Шойгу.

Также он отметил, что для принятия соответствующих решений необходимо в первую очередь обеспечить равноправие в отношениях между ядерными державами. В частности, речь идет об обладающих ядерным оружием странах — постоянных членах Совета Безопасности ООН. Как сказал российский министр, именно на них лежит ответственность за поддержание стабильности и мира.

Кроме того, глава ведомства призвал все заинтересованные государства объединить усилия для обновления архитектуры глобальной безопасности. Последняя должна стать более устойчивой, справедливой и приобрести многополярный характер, подытожил Шойгу.

Ранее на Украине рассказали, при каких условиях президент страны Владимир Зеленский может приехать в Москву на переговоры.

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