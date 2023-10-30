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Шойгу раскрыл цель обмена данными о ракетных пусках между США и Южной Кореей

Шойгу: США и Южная Корея делятся данными о пусках ракет для сдерживания РФ и КНР

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Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Главной целью обмена данными о ракетных пусках между США, Японией и Республикой Корея является сдерживание РФ и Китая. Об этом в ходе выступления на X Сяншаньском форуме по безопасности рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Вашингтон организует с Республикой Корея и Японией обмен информацией о ракетных пусках», — отметил глава ведомства на мероприятии в Пекине.

Он добавил, что в будущем американские подразделения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) будут использовать эти сведения в своих целях. В частности, речь идет о военном сдерживании России и Китая.

Также во время своего выступления министр обороны заявил, что модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина можно назвать образцовой. По словам Шойгу, все больше стран начинают осознавать ее привлекательность и хотят быть вовлеченными в российско-китайское сотрудничество.

30 октября глава военного ведомства РФ прибыл в столицу КНР с рабочим визитом. Одной из целей его поездки является участие в X Сяншаньском форуме и выступление с докладом по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности».

Ранее Сеул запросил у Москвы данные о переговорах российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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