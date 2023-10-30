Граждане Украины отказываются вступать в ряды армии из-за действующего президента страны Владимира Зеленского. На это указал экс-советник бывшего главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин, опубликовав соответствующую видеозапись на своем YouTube-канале.

По словам эксперта, Киев не имеет достаточно денежных средств для прорыва российской линии обороны. То же касается и мужчин, которые не хотят принимать участие в боевых действиях и предлагают властям разбираться самостоятельно.

«То есть люди определились, которые не умеют стрелять, которые не воевали, они говорят: «Мы пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога не будем», — добавил Соскин.

Бывший советник Кучмы подчеркнул, что украинскому лидеру пора остановиться и отменить военное положение на территории страны. В противном случае жители сами «изменят ситуацию» и вертолет Зеленскому уже не поможет, резюмировал эксперт.

29 октября Олег Соскин сообщил, что украинское руководство целенаправленно скрывает от людей правду о ситуации на фронте. Как сказал экс-советник Кучмы, в настоящее время на поле боя нет ничего «позитивного» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Но, несмотря на это, Зеленский пытается убедить людей в продолжении поддержки со стороны западных государств и успехах на линии соприкосновения.

Ранее в США назвали катастрофой провал украинского контрнаступления.