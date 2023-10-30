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Шойгу назвал образцовой модель двусторонних отношений России и Китая

Шойгу: модель межгосударственных отношений России и КНР можно назвать образцовой

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Алексей Майшев/РИА Новости

Модель межгосударственных отношений, в рамках которой сотрудничают Москва и Пекин, становится все более привлекательной для других стран. Об этом в ходе выступления на 10-м Сяншаньском форуме в столице Китая заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он отметил, что данный подход к выстраиванию двусторонних отношений можно назвать образцовым. В связи с этим все больше государств хотят быть вовлеченными во взаимодействие между РФ и КНР.

«Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится», — добавил глава военного ведомства.

Также российский министр обратил внимание на высокий статус проводимого в Пекине форума. По его словам, данное мероприятие зарекомендовало себя в качестве авторитетной площадки для дискуссий.

В частности, Шойгу указал на возможность в конструктивной и дружественной обстановке обсудить вопросы глобальной и региональной безопасности. То же касается сотрудничества между странами в военной сфере, резюмировал глава ведомства.

Ранее в Турции оценили способность РФ и КНР противостоять западным государствам.

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