Глава Украины Владимир Зеленский приедет с визитом в Москву, если только такое распоряжение поступит от США. Об этом в интервью газете «Известия» заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Он подчеркнул, что по приказу Соединенных Штатов украинский лидер смог бы отменить указ, который запрещает вести переговоры с Россией.

«Ему (Зеленскому. — «Газета.Ru») может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: «Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву». И так будет сделано немедленно», — сказал Азаров.

Бывший премьер также добавил, что сейчас мало кто не знает, что власть на Украине не может сама принимать решения и действует лишь по указке партнеров с Запада.

30 октября профессор Николай Петро и политический обозреватель Тед Снайдер для журнала National Interest писали, что «самозапрет» Зеленского на переговоры с Россией и позиция Вашингтона могут привести к полному уничтожению Украины.

До этого в статье для издания American Conservative экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу пояснял, что отказ украинского руководства от мирных переговоров с Россией может иметь серьезные последствия и Западу необходимо вести диалог с Москвой.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.