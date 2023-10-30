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Открытие памятника Иоанну Кронштадтскому в США прошло без российских дипломатов

Дипмиссии РФ в США отказали в участии в открытии памятника Иоанну Кронштадтскому

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Михаил Тургиев/РИА «Новости»

Государственный департамент США отказал российским дипломатам в участии в церемонии открытия памятника, посвященного священнику Иоанну Кронштадтскому. Об этом сообщили в посольстве Москвы в Вашингтоне, передает РИА Новости.

В заявлении указано, что речь идет о монументе в штате Калифорния. Памятник был открыт 29 октября на территории храма, расположенного в городе Сан-Диего. При этом богослужение провел архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, уточнили сотрудники дипломатической миссии.

«Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры», — говорится в сообщении.

Также в посольстве уточнили, что возможность принять участие в подобном мероприятии появляется крайне редко. Но, несмотря на это, американское правительство не согласовало поездку дипломатов из России.

В конце сотрудники представительства Москвы подчеркнули, что всего работники российской мастерской «Артпроект» создали два бронзовых монумента Иоанна Кронштадтского. Работы были завершены при посредничестве фонда «Под Покровом Богородицы».

После этого памятники отправили в США, с чем помогло российское посольство. Один из образов священника установили рядом со Свято-Иоанно-Предтеченским собором в Вашингтоне, отметили дипломаты.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск удивился, что священников на Украине сажают в тюрьму.

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