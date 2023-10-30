В ООН заявили о приостановке работы в Газе из-за ограбления складов с мукой

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила работу на территории сектора Газа из-за ограбления складов, на которых хранились товары для помощи палестинским беженцам. Об этом сообщается на сайте гуманитарной организации.

Как указано в заявлении, ограбление складов последовало за 24-часовым отключением мобильной связи в секторе Газа. При этом речь идет о хранилищах, принадлежащих Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Утренние события (29 октября — «Газета.Ru») последовали за <...> постоянными проблемами с доступом, которые привели к остановке всех операций Всемирной продовольственной программы», — говорится в публикации.

Также в сообщении отмечается, что сотрудники и партнеры гуманитарной организации оказались лишены связи с внешним миром. Более того, из-за прекращения поставок топлива в сектор Газа местные пекарни больше не могут принимать заказы.

В то же время службы перевозки лишились возможности доставлять еду по различным адресам. На этом фоне представители ВПП ООН заявили о необходимости взять «гуманитарную паузу», чтобы в будущем продолжить эффективно снабжать нуждающихся людей водой и продуктами.

Утром 29 октября тысячи людей ворвались на склады и в распределительные центры БАПОР, расположенные в секторе Газа. Нарушители забрали хранившуюся здесь муку и другие товары первой необходимости.

Ранее в БАПОР сравнили ситуацию в секторе Газа с адом.