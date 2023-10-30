Правительство Дагестана усилило меры безопасности

Власти Дагестана усилили меры безопасности в городах и районах региона. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

«Муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами, в городах и районах усилены меры безопасности», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем главы Дагестана Сергея Меликова и органов власти всех уровней.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что махачкалинскую воздушную гавань освободили от ворвавшихся туда людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

До этого силовики объявили усиление в аэропорте Махачкалы, однако не стали препятствовать толпе насильственно «проверять» документы тех, кто прилетал в регион. Собравшиеся заявляют, что не допустят израильских беженцев в Дагестан из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.