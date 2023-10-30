«Самозапрет» Зеленского на переговоры с Россией и позиция Вашингтона могут привести к полному уничтожению Украины, пишут профессор Николая Петро и политический обозреватель Тед Снайдер для журнала National Interest.

«Что препятствует перемирию? Два наиболее очевидных фактора: указ Зеленского от 4 октября 2022 года, запрещающий любые переговоры с Владимиром Путиным, и упорное противостояние США идее о перемирии», — считают Петро и Снайдер.

Как пишут эксперты, Москва и Киев весной 2022 года почти пришли к заключению мира, который сохранил бы Украину. То есть, стороны способны к соглашению, мешает лишь позиция союзников Киева. Авторы приводят данные демографии и экономики, по которым приходят к выводу: продолжение боевых действий означает полное уничтожение Украины.

На прошлой неделе в статье для издания American Conservative экс-советник президента США Рональда Рейгана, Даг Бэндоу, пояснил, что отказ украинского руководства от мирных переговоров с Россией может иметь серьезные последствия, и Западу необходимо вести диалог с Москвой.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.