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На молдавском ТВ не позволили кандидату в мэры Кишинёва выступить на русском языке

Кандидату в мэры Кишинева на телевидении запретили выступить на русском языке

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Михай Карауш/РИА Новости

Кандидату в мэры Кишинева от оппозиционной Партии коммунистов, депутату парламента Диане Караман на молдавском телевидении было запрещено представлять свою избирательную программу на русском языке, сообщает ТАСС.

В ходе дебатов ведущая прервала Караман и потребовала от нее выступать исключительно на румынском языке. Караман была вынуждена прекратить дебаты, а затем покинуть студию.

Политик назвала случившееся дискриминацией и нарушением конституции страны и заявила, что по поводу происшедшего инцидента должны высказаться все международные инстанции. Она потребовала объяснений у находившегося в студии директора телеканала Moldova-1 Корнелиу Дурнеску. Однако тот отказался разговаривать с Караман, согласившись общаться лишь путем официальной переписки.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала избавиться от «сепаратистского режима» в Приднестровье.

До этого Санду заявила, что Россия стремится контролировать государства бывшего СССР, как раньше контролировала страны Центральной и Восточной Европы.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

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