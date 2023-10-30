На молдавском ТВ не позволили кандидату в мэры Кишинёва выступить на русском языке

Кандидату в мэры Кишинева от оппозиционной Партии коммунистов, депутату парламента Диане Караман на молдавском телевидении было запрещено представлять свою избирательную программу на русском языке, сообщает ТАСС.

В ходе дебатов ведущая прервала Караман и потребовала от нее выступать исключительно на румынском языке. Караман была вынуждена прекратить дебаты, а затем покинуть студию.

Политик назвала случившееся дискриминацией и нарушением конституции страны и заявила, что по поводу происшедшего инцидента должны высказаться все международные инстанции. Она потребовала объяснений у находившегося в студии директора телеканала Moldova-1 Корнелиу Дурнеску. Однако тот отказался разговаривать с Караман, согласившись общаться лишь путем официальной переписки.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала избавиться от «сепаратистского режима» в Приднестровье.

До этого Санду заявила, что Россия стремится контролировать государства бывшего СССР, как раньше контролировала страны Центральной и Восточной Европы.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.