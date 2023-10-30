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В Израиле призвали правительство России обеспечить безопасность евреев

МИД и премьер Израиля призвали Россию защитить евреев из-за ситуации в Махачкале

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Reuters

Правительство Израиля рассчитывает, что российские власти примут необходимые меры для обеспечения безопасности евреев на территории страны. Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитического ведомства и офиса премьер-министра Израиля.

В сообщении указано, что глава правительства и министерство иностранных дел Израиля внимательно следят за развитием событий в Республике Дагестан. Кроме того, о ситуации в российском регионе осведомлен Совет национальной безопасности государства.

«Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились», — говорится в заявлении.

Также израильские власти призвали руководство РФ принять меры для предотвращения погромов и «дикого подстрекательства», целью которых является причинение вреда евреям и израильтянам.

Вечером 29 октября возле аэропорта «Уйташ», расположенного в городе Махачкале, собралась толпа протестующих. Местные жители выразили недовольство в связи с прибытием в город самолета из Израиля и начали «вычислять евреев».

Позже на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии, которым удалось освободить территорию воздушной гавани от несанкционированно проникших граждан. Тем не менее руководство аэропорта решило приостановить его работу до 6 ноября.

Главное следственное управление СК РФ по Дагестану, в свою очередь, возбудило уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. В частности, причиной послужили прорыв протестующих на взлетно-посадочную полосу и насильственные проверки документов у прибывающих в город людей.

Ранее в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия израильских беженцев.

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