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В США предупредили об угрозе полного уничтожения Израиля

Полковник Макгрегор заявил, что решения США могут привести к уничтожению Израиля

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Oded Balilty/AP

Попытка правительства США «повысить ставки» в ходе ближневосточного конфликта может привести к полному уничтожению Израиля. На это обратил внимание американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор, давший интервью для YouTube-канала Redacted.

Как сказал эксперт, сейчас в регионе наблюдаются все предпосылки для разрастания противостояния и начала «очень крупной войны». При этом он отметил, что Вашингтон обостряет ситуацию сразу по всем направлениям.

«Похоже, мы (США — «Газета.Ru») считаем, что повышение ставок работает. Мы попробовали это на Украине. Мы обостряли, обостряли и обостряли ситуацию — и сегодня Украина оказалась в руинах», — подчеркнул Макгрегор.

Он добавил, что в конце концов от Израиля может ничего не остаться. Несмотря на это, американские власти продолжают вступать в конфронтацию с все большим числом стран региона. На этом фоне эксперт не исключил, что действия США будут иметь катастрофические последствия.

29 октября американский президент Джо Байден провел телефонный разговор с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. В ходе беседы хозяин Белого дома рассказал главе другого государства о мерах, которые Вашингтон принимает для предотвращения расползания палестино-израильского конфликта на всем Ближнем Востоке.

В этот же день портал Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц сообщил, что администрация США начала готовиться к возможному распространению конфликта на весь региона. В частности, Пентагон опасается попыток ливанского движения «Хезболла» спровоцировать эскалацию боевых действий.

Ранее в США оценили способность страны одновременно помогать Израилю и Украине.

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Война в Израиле
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