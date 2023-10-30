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Президент Чехии поддержал необходимость реформы ООН

Петр Павел: Чехия поддерживает реформы ООН, но их можно сделать лишь изнутри

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David W Cerny/Reuters

Чехия давно поддерживает реформы ООН, однако их нужно делать лишь изнутри. Об этом в социальной сети Х заявил чешский президент Петр Павел, передает РИА Новости.

«Несколько недель назад на переговорах в Нью-Йорке я подчеркивал, что Чешская Республика давно поддерживает реформы ООН, в том числе Совета безопасности. Это можно сделать только изнутри», — сказано в сообщении лидера Чехии.

29 октября министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к выходу страны из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, которая, по ее мнению, выражает поддержку террористам.

Позже премьер-министр Чехии Петр Фиала и министр иностранных дел страны Ян Липавский не поддержали мнение Черноховой, которая посчитала необходимым для республики выйти из ООН после принятия резолюции Генассамблеи по сектору Газа и Израилю.

В сентября во время пленарного заседания 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом к реформированию Совета Безопасности организации, включая в его работу развивающиеся страны.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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