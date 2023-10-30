Байден и президент Египта обсудили конфликт на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

В заявлении указано, что американский лидер рассказал представителю Каира об усилиях Вашингтона по недопущению расползания палестино-израильского конфликта на всей территории региона. Кроме того, Байден поблагодарил египетское правительство за помощи при отправке гуманитарных грузов в сектор Газа.

«Оба лидера выразили готовность с сегодняшнего дня и в дальнейшем значительно ускорить и нарастить поток помощи в палестинский анклав», — уточняется в сообщении.

Также президент США оповестил ас-Сиси о мерах, которые американские власти принимают для освобождения заложников. Однако в администрации американского президента не уточнили, о чем именно шла речь.

В конце заявления говорится, что лидеры обеих стран подтвердили приверженность двустороннему сотрудничеству ради поддержания мира на Ближнем Востоке. В том числе это касается взаимодействия в случае создания суверенного палестинского государства.

Ранее США выдвинули требование Израилю по применению американского оружия.