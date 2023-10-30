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Байден и президент Египта обсудили конфликт на Ближнем Востоке

Белый дом: Байден и ас-Сиси обсудили угрозу расползания конфликта в Израиле

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Sarah Silbiger/Reuters

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

В заявлении указано, что американский лидер рассказал представителю Каира об усилиях Вашингтона по недопущению расползания палестино-израильского конфликта на всей территории региона. Кроме того, Байден поблагодарил египетское правительство за помощи при отправке гуманитарных грузов в сектор Газа.

«Оба лидера выразили готовность с сегодняшнего дня и в дальнейшем значительно ускорить и нарастить поток помощи в палестинский анклав», — уточняется в сообщении.

Также президент США оповестил ас-Сиси о мерах, которые американские власти принимают для освобождения заложников. Однако в администрации американского президента не уточнили, о чем именно шла речь.

В конце заявления говорится, что лидеры обеих стран подтвердили приверженность двустороннему сотрудничеству ради поддержания мира на Ближнем Востоке. В том числе это касается взаимодействия в случае создания суверенного палестинского государства.

Ранее США выдвинули требование Израилю по применению американского оружия.

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Война в Израиле
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