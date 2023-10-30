Блинкен и Фидан обсудили включение Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепартамента.

«Обсудили необходимость вовлечения с региональными лидерами для предотвращения распространения палестино-израильского конфликта, безопасное освобождение заложников и мобилизацию гуманитарной помощи», — сказано в сообщении.

Кроме того, они также обсудили вопрос включения Швеции в НАТО.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией в связи с операцией России на Украине. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса. Вступление Швеции затянулось из-за инцидента с сожжением Корана в Стокгольме и позиции Турции по данному вопросу.

Венгрия наряду с Турцией — последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.