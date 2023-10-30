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Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в сокрытии правды о провалах ВСУ

Экс-советник Кучмы: Зеленский должен ответить за ложь об успехах ВСУ на фронте

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский умышленно скрывает правду о тяжелой ситуации в зоне боевых действий и провалах армии страны. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин.

Таким образом эксперт прокомментировал выступление действующего украинского лидера, которое транслировалось в ходе государственного телемарафона. При этом Соскин отметил, что сейчас на фронте нет никакого «позитива» для Вооруженных сил Украины (ВСУ),

«Да уже и никакого контрнаступления нет. <...> Мы с вами имеем ситуацию фактически тупика, а 4 ноября будет уже пять месяцев так называемого — абсолютно бездарного, проигрышного, кровавого, убойного для украинской армии — контрнаступления», — подчеркнул экс-советник Кучмы.

Эксперт добавил, что Зеленский должен ответить за неудачи украинских войск в зоне конфликта. Однако вместо этого президент с экранов телевизоров уверяет жителей страны, что все хорошо, и врет о продолжении всесторонней поддержки со стороны Запада.

Как указал Соскин, венгерское и словацкое правительства уже отказались предоставлять Киеву военную помощь. В настоящее время бойцы ВСУ пытаются удержать линию обороны, но из-за этого несут тяжелые потери, резюмировал бывший советник Кучмы.

Ранее Олег Соскин рассказал о потере Владимиром Зеленским своего влияния в США.

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