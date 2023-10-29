Премьер и глава МИД Чехии выступили против главы МО, предложившей вывести страну из ООН

Премьер-министр Чехии Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский не поддержали мнение главы Минобороны страны Яны Черноховой, которая заявила, что чешскому государству необходимо выйти из ООН после принятия резолюции Генассамблеи по сектору Газа и Израилю. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я понимаю возмущение министра (обороны. — «Газета.Ru») по поводу резолюции ООН, которая не осудила терроризм ХАМАС в Израиле. Чехия, наряду, например, с США или Австрией, проголосовала в соответствии с тем, что мы давно отстаиваем. Мы будем продолжать отстаивать наши позиции в ООН и убеждать другие страны в их правильности. Важно, чтобы наш голос и наши взгляды звучали в ООН», — заявил глава чешского правительства.

При этом Липавский заявил, что он не ожидает, что кабмин Чехии на своем следующем заседании будет рассматривать обращение Черноуховой.

По его мнению, идея выхода страны из ООН должна быть отвергнута.

«Самая главная причина — это Устав ООН, который был создан на руинах Второй мировой войны. В нем закреплены ключевые принципы, дающие Чешской Республике стабильные и предсказуемые рамки, в которых мы можем действовать», — сказал дипломат.

По его мнению, Чехии необходимо проявлять активность в ООН, именно поэтому она баллотируется на пост непостоянного члена Совбеза.

До этого Чернохова заявила, что ей «стыдно за ООН». Министр указала, что Чехия должна выйти из этой организации, которая, как она считает, «болеет за террористов и не уважает основное право на самооборону». Позже Чернохова заявила, что ООН «поддерживает антисемитов» и должна быть «коренным образом реформирована».

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