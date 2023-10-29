В США начали готовиться к расползанию конфликта в секторе Газа на весь Ближний Восток

Администрация президента США Джо Байдена готовится к тому, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа может распространиться на весь Ближний Восток. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на американских и израильских официальных лиц.

По их информации, тревожная перспектива региональной эскалации стала предметом телефонного разговора шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Израиля Йоава Галанта, который прошел 27 октября. Как заявили израильские спецслужбы, спецслужбы Израиля считают, что ливанская шиитская группировка «Хезболлах», которую поддерживает Иран, увеличит интенсивность своих атак на еврейское государство на северной границе из-за действий израильских военных в Газе. Официальные лица Израиля считают, что эта группировка попытается пойти на эскалацию, не доводя ее до полномасштабного конфликта, который, тем не менее, «легко может выйти из-под контроля.

Вечером 27 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля Дэниел Агари заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. По его словам, военные активизировали авиаудары в секторе Газа за последние несколько часов и будут продолжать проводить наземные операции. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС заявило, что сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.