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Медведев ответил на шутку Маска про базы США

Медведев в ответе на шутку Маска про базы США иронично сказал о русской угрозе

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»/Mike Blake/Reuters

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на шутку главы SpaceX и Tesla Илона Маска про военные базы США и Иран иронично попросил миллиардера не забывать о постоянной угрозе, исходящей от России. Об этом он написал в соцсети X.

«Именно так! Но ведь есть еще и русские, которые представляют угрозу для всего в мире! Не забывайте об этом!» — ответил Медведев на своей странице под постом бизнесмена.

Маск сделал свою публикацию 28 октября. Миллиардер показал мем с картой Ближнего Востока и военными базами США, окружающими территорию Ирана.

В посте он сыронизировал над политикой США в отношении Ирана, написав, что Тегеран «слишком близко разместил свою страну» к американским базам.

Пост Маска вызвал большой резонанс в сети. По данным из открытых источников, количество военных объектов США за рубежом превышает 800 единиц.

В сентябре Дмитрий Медведев положительно высказывался о деятельности Илона Маска. Зампредседателя Совбеза России назвал миллиардера последним здравомыслящим человеком в Северной Америке.

По мнению Медведева, бизнесмен заслуживает такой оценки, если действительно ограничивал Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink.

Ранее Медведев сравнил митинги за Палестину и Украину.

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