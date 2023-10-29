Медведев заявил, что ЕС послушно выполняет указания США и Британии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что роль Евросоюза уменьшилась не только в мире, но и на европейском поле. Такое мнение он высказал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он считает, что практически все страны ЕС «встали навытяжку» перед США с Великобританий и «послушно начали выполнять их указания по поддержке» Украины, и любые другие указания.

По его словам, мечты о Европейском союзе как об одном из столпов миропорядка исчезли.

«ЕС растратил свой международный авторитет посредника в любом конфликте», — написал Медведев и добавил, что Европа сегодня «играет роль стареющей шлюхи, безропотно выполняющей любой каприз заокеанской клиентуры».

Зампред СБ РФ также выразил мнение, что в ЕС не осталось сильных лидеров мирового уровня, которые должны отстаивать интересы своих стран.

27 октября Медведев заявил, что Запад устал от Украины и переключился на Израиль.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.