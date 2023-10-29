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Описаны планы Путина на следующую неделю

Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совбеза РФ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести совещание с членами Совета безопасности РФ, переговоры с зарубежными коллегами и ряд других мероприятий. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

В День народного единства, 4 ноября, Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.

В ближайшие дни у президента также запланирована встреча с новым составом Общественной палаты, который был сформирован несколько месяцев назад.

В Кремле пока не анонсировали график российского лидера на следующую неделю.

24 октября сообщалось, что Владимир Путин провел встречу с вице-премьером, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Во время встречи министр доложил президенту о результатах работы промышленного сектора России за первые шесть месяцев текущего года.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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