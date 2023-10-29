В Ливане дали оценку вступления Хезболлы в конфликт с Израилем

Официальные лица в Ливане не желают участия ливанской группировки «Хезболла» в новом витке палестино-израильского конфликта, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По информации издания, большинство населения страны разделяет позицию ливанских властей.

«Ливан и его население не могут допустить нового конфликта на фоне краха государства и тяжелой экономической ситуации», — заявил источник газеты.

Как отмечает WP, в прошлый раз «Хезболла» пошла на обострение отношений с Израилем в 2006 году, что привело к бегству из Ливана более 50 тыс. человек в Сирию. Издание подчеркивает, что в результате конфликта между Израилем и ХАМАС уже около 20 тыс. ливанцев уехали из своей страны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Израиль обвинили в реализации политики выжженной земли в Газе.