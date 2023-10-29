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Медведев сравнил митинги за Палестину и Украину

Медведев предложил почувствовать разницу между митингами за Палестину и Украину

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Dilara Senkaya

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале опубликовал фотографии митингов в поддержку Палестины и Украины среди граждан других стран, и предложил «почувствовать разницу».

На первой фотографии запечатлен многотысячный митинг в поддержку Палестины, который прошел в Стамбуле 28 октября. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, митинг посетили полтора миллиона человек.

На другой — показаны люди с флагами Украина и плакатами с надписями в поддержку страны. Где оно сделано, не уточняется.

«Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)», — написал Медведев.

До этого сообщалось, что в Турции антиизраильский митинг перетек в беспорядки.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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