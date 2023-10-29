Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции призвали прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры в Газе

Представитель Эрдогана заявил, что необходимо скорейшее прекращение огня в Газе

close
100%
Dilara Senkaya/Reuters

Продолжение конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС может привести к дестабилизации ситуации в регионе, скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарного коридора в Газе позволят не допустить этого. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в эфире телеканала TRT, передает ТАСС.

«Продолжение кризиса чревато дестабилизацией в регионе и распространением за его пределы», — сказал Алтун и назвал основной задачей на данный момент скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарного коридора.

Способствовать этому может выполнение Израилем принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по палестино-израильскому урегулированию, которая содержит призывы к немедленному гуманитарному перемирию, соблюдению международного гуманитарного права, обеспечению сектора Газа предметами первой необходимости, освобождению всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, считает глава управлениями по коммуникациями турецкого лидера.

По его словам, Турция прилагает активные усилия по урегулированию конфликта, и выдвинула инициативу создания системы стран-гарантов и созыва мирной конференции.

29 октября сообщалось, что американский сенатор Линдси Грэм раскритиковал власти Турции за поддержку Палестины после нападения ХАМАС на Израиль.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий