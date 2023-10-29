В Турции призвали прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры в Газе

Продолжение конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС может привести к дестабилизации ситуации в регионе, скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарного коридора в Газе позволят не допустить этого. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в эфире телеканала TRT, передает ТАСС.

«Продолжение кризиса чревато дестабилизацией в регионе и распространением за его пределы», — сказал Алтун и назвал основной задачей на данный момент скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарного коридора.

Способствовать этому может выполнение Израилем принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по палестино-израильскому урегулированию, которая содержит призывы к немедленному гуманитарному перемирию, соблюдению международного гуманитарного права, обеспечению сектора Газа предметами первой необходимости, освобождению всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, считает глава управлениями по коммуникациями турецкого лидера.

По его словам, Турция прилагает активные усилия по урегулированию конфликта, и выдвинула инициативу создания системы стран-гарантов и созыва мирной конференции.

29 октября сообщалось, что американский сенатор Линдси Грэм раскритиковал власти Турции за поддержку Палестины после нападения ХАМАС на Израиль.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.