Матвиенко пригласила спикера парламента Турции в Россию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила в Россию председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша. Об этом говорится в ее поздравительной телеграмме на имя Куртулмуша в честь Дня Турецкой Республики, передает РИА Новости.

В своем сообщении Матвиенко выразила признательность председателю нацсобрания Турции за содержательную беседу на полях девятого Саммита председателей парламентов стран G20 в Нью-Дели.

«Буду рада видеть Вас в Российской Федерации, надеюсь на продолжение конструктивного личного общения», — сказано в телеграмме председателя Совфеда РФ.

Матвиенко добавила, что в Совфеде настроены на «дальнейшее углубление сотрудничества с Великим национальным собранием Турции».

До этого президент России Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики.

Сообщалось также, что президент Белоруссии Александр Лукашенко направил Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю столетия со дня основания Турецкой Республики.

28 октября турецкое издание Yeni Şafak писало, что Турция планирует выдвинуть новую инициативу по урегулированию конфликта на Украине, предложив себя в качестве посредника между Киевом и Москвой.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.