В США обвинили Турцию в дестабилизации ситуации внутри НАТО

Сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал власти Турции за поддержку Палестины после нападения ХАМАС на Израиль, пишет The Hill. Он сравнил Анкару с группой крайне левых законодателей из Демократической партии под названием «отряд», которая так же выступила против действий израильской стороны, в том числе в секторе Газа.

«Похоже, что Турция, особенно высшее руководство, позиционирует себя как «отряд» в НАТО. Очень разочаровывающий и дестабилизирующий», — пояснил Грэм.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Эрдоган возложил на Запад ответственность за происходящее в секторе Газа.