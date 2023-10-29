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В Грузии назвали причину ухудшения отношений с Украиной

В парламенте Грузии заявили, что Украина хочет видеть Саакашвили у власти

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Irakli Gedenidze/Reuters

Власти Украины желают прихода к власти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, считает председатель комитета грузинского парламента по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, Киеву нужен оппозиционный политик для втягивания Тбилиси в украинский конфликт.

«Вы помните невероятно недружественные и необъяснимые шаги. Тот же отзыв посла из нашей страны, практически выдворение нашего посла из Украины. Все понятно, откуда все это и у кого какой интерес. Очень плохо выглядит, когда хорошие отношения между двумя странами принесли в жертву поддержке Саакашвили — вот в чем проблема», — пояснил Сарджвеладзе.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее Саакашвили решил использовать свой арест для «освобождения Грузии».

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