Премьер Австралии раскрыл детали беседы с Байденом

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время переговоров сторон в Вашингтоне, передает ТАСС. По его словам, он не стал направлять главе Белого дома никаких просьб по делу австралийского журналиста.

«Не стал просить Джо Байдена вмешиваться в судебный процесс над австралийцем. Джо Байден — президент, который понимает принцип разделения властей и не вмешивается в работу министерства юстиции. Это очень важный принцип», — пояснил Альбанезе.

Он добавил, что Австралия продолжает работать над делом основателя WikiLeaks.

Ассанж получил особую известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США, в 2010 году. Вашингтон не первый год настаивает на его экстрадиции из Великобритании, где вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы за публикацию секретной информации. В 2022 году британское МВД одобрило экстрадицию журналиста. На осень 2023 года Ассанж находится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш и пытается оспорить решение Великобритании в судебном порядке.

Ранее Австралия потребовала освобождения Джулиана Ассанжа.