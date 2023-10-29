Володин пообещал симметричный ответ в случае конфискации активов РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что «воровство» странами Запада замороженных российских активов потребует симметричного ответа.

Володин отметил плохое финансовое положение европейских стран, на фоне которого некоторые политики, пытаясь удержаться на своих местах, вновь начали говорить о конфискации российских активов, чтобы направить их на милитаризацию Киева.

«Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа. В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», — подчеркнул Володин.

До этого министр юстиции Финляндии Леену Мери говорил, что правительство страны до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.