В Турции рассказали о способности России и Китая противостоять Западу

Обозреватель турецкого издания Sabah Махмут Овюр утверждает, что Российская Федерация может предотвратить жестокость Запада в секторе Газа, если объединится для этого с Бразилией, Китаем, Турцией и арабскими странами.

По его словам, западные государства, которые поддерживают Израиль, хотят развязать цивилизационную войну. В этой ситуации только союз России, Турции, Китая и стран арабского мира способен это предотвратить.

Обозреватель считает, что Соединенные Штаты и государства Европы обладают двойственностью своих позиций. По его мнению, стороны на словах борются за права человека, но ничего не делают в ситуации с жителями сектора Газа.

До этого президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич заявила, что потрясена уровнем человеческих страданий в секторе Газа и назвала это катастрофическим провалом, с которым нельзя мириться.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.