Постпредство Бразилии сообщило об очередном заседании СБ ООН по Израилю и Газе

Следующее заседание Совета Безопасности ООН по Израилю и Газе состоится в понедельник, 30 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство Бразилии в ООН.

«Заседание должно состояться 30 октября в 15:00», — сообщили в дипломатической миссии.

Бразилия в октябре исполняет функции председателя Совета Безопасности всемирной организации.

До этого председательствующее в СБ ООН постоянное представительство Бразилии объявило, что заседание по гуманитарной ситуации на Украине пройдет 31 октября.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.