В ООН заявили о необходимости «переломить ситуацию в Газе»

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о необходимости «переломить ситуацию в секторе Газа», где вместо гуманитарной паузы он увидел «беспрецедентную эскалацию бомбардировок». Об этом сообщает РИА Новости.

Гутерриш в очередной раз призвал немедленному «прекращению огня», а также освобождению заложников и доставке гуманитарной помощи.

Он подчеркнул, что его воодушевил растущий консенсус в отношении гуманитарной паузы на Ближнем Востоке, но был удивлен « беспрецедентной эскалацией бомбардировок, подрывающей гуманитарные цели»

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в секторе Газа резней, за которую ответственен Запад.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Газета.Ru (https://www.gazeta.ru/army/news/2023/10/07/21448507.shtml)

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.