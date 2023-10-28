Переговоры между ЦАХАЛ и ХАМАС замедлились

Переговоры между Израилем и руководством палестинского движения ХАМАС продолжились после расширения операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, но теперь идут гораздо более медленно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По его словам, переговоры сторон при посредничестве Катара, которые предполагали деэскалацию боевых действий в Газе, продолжились 28 октября. Несмотря на эскалацию атак Израиля, но теперь они идут гораздо более медленными темпами, чем до расширения наземной операции ЦАХАЛ.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение инфраструктуры палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.