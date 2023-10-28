Один из кандидатов в президенты США выбыл из гонки

Бывший вице-президент США Майк Пенс, выступая на конференции республиканцев, заявил, что приостанавливает свое участие в предвыборной гонке, передает РИА Новости.

«Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою предвыборную кампанию на пост президента», — сказал он.

До этого палата представителей США с четвертого раза избрала спикера, по итогам голосования им представитель Республиканской партии США от штата Луизиана Майк Джонсон. Позже он заявил, что на новой должности будет продвигать консервативную программу и бороться «с пагубной политикой администрации Байдена».

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