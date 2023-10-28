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ОАЭ запросили заседание СБ ООН из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины

ОАЭ запросили заседание СБ ООН из-за обострения конфликта Израиля и Палестины

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Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Объединенные Арабские Эмираты стали инициаторами проведения заседания СБ ООН по эскалации конфликта Палестины и Израиля. Об этом сообщило постоянное представительство Бразилии при ООН, передает ТАСС.

«Запрос ОАЭ был направлен (в СБ ООН. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников.

До этого начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что армия на северной границе страны находится в состоянии высокой боеготовности. Он также отметил, что перед армией стоит задача уничтожить ХАМАС. При этом ЦАХАЛ также необходимо освободить заложников и защитить свои границы.

28 октября член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления Израиля с трех направлений на сектор Газа не увенчалась успехом, в ЦАХАЛ столкнулись с серьезными потерями. Также член руководства палестинского движения добавил, что Израиль задействовал вертолеты для эвакуации военнослужащих с поля боя.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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