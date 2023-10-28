Премьер Нидерландов заинтересовался должностью генсека НАТО

Намеренный уйти в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в интервью радиостанции Den Haag FM заявил, что для него была бы интересна должность генерального секретаря НАТО.

«Такая роль была бы интересна, поскольку она давала бы возможность внести свой вклад в течение нескольких лет в ситуацию на международной арене в период серьезных глобальных изменений», — сказал он, говоря о должности генсека альянса.

По его словам, он заинтересован в работе на международной позиции, но на данный момент его возможности ограничены, так как вакансий мало.

Также Рютте отметил, что хорошим кандидатом на должность генсека НАТО стала женщина.

10 июля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пятый срок во главе правительства. Также в июле он заявил о своей уверенности в том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг будет занимать свою должность еще много лет

Ранее еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона заподозрили в попытке сместить фон дер Ляйен.