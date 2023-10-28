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Эрдоган на митинге заявил о «войне креста и полумесяца»

Эрдоган в обращении к Западу допустил войну «креста и полумесяца»

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на митинге в поддержку Палестины в аэропорту Стамбула, напомнил, что территорию Газы в прошлом контролировала Османская империя и туркам не хватит просто осудить происходящее в анклаве сейчас, передает Roya News.

«Эй, Запад, я вас спрашиваю, вы хотите снова разжечь войну между полумесяцем и крестом?», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого президента митинг в Стамбуле собрал 1,5 миллиона человек.

На массовом митинге в поддержку Палестины, который проходил в Стамбуле в аэропорту Ататюрка, Эрдоган также назвал происходящее в секторе Газа резней, за которую ответственен Запад. Также он аявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником. Он назвал Израиль оккупантом и группировкой, отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

25 октября Эрдоган во время выступления в парламенте Турции заявил, что отменил свой визит в Израиль на фоне эскалации в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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