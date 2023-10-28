Глава МИД Израиля призвал все диппредставительства в Турции вернуться

Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что всем диппредставительствам в страны в Турции нужно вернуться после заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку Палестины. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Х («икс» — ранее Twitter).

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в секторе Газа резней, за которую ответственен Запад.

Эрдоган к тому же обвинил страны Запада в нарушении международного права из-за безоговорочной поддержки Израиля. По его мнению, западные государства обращаются к Всеобщей декларацией прав человека только в том случае, когда «их это устраивает». Он подчеркнул, что, послав авианосец вместо корабля помощи, западные страны показали, «каким лобби они служат», а также назвал их действия «лицемерием».

25 октября Эрдоган во время выступления в парламенте Турции заявил, что отменил свой визит в Израиль на фоне эскалации в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.