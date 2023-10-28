Эрдоган сообщил, что митинг в Стамбуле собрал 1,5 миллиона человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на митинг в поддержку Палестины в Стамбуле пришли полтора миллиона человек, передает РИА Новости.

«Здесь собралось почти полтора миллиона стамбульцев. Большое спасибо», — сказал турецкий президент, прощаясь с участниками митинга.

На массовом митинге в поддержку Палестины, который проходил в Стамбуле в аэропорту Ататюрка, Эрдоган также назвал происходящее в секторе Газа резней, за которую ответственен Запад. Также он аявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником. Он назвал Израиль оккупантом и группировкой, отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

25 октября Эрдоган во время выступления в парламенте Турции заявил, что отменил свой визит в Израиль на фоне эскалации в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.