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В Словакии объяснили воздержание от голосования в ГА ООН по Газе

МИД Словакии: отказ от голосования по Газе связан с отсутствием важных пунктов

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Manuel Elias/Global Look Press

Глава министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар сообщил, что страна не стала голосовать за проект резолюции Генассамблеи ООН по конфликту Израиля и Палестины поскольку в документе нет пунктов по осуждению движения ХАМАС. Об этом сообщает издание teraz.sk.

По словам министра, данные пункты являются ключевыми. Именно из-за их отсутствия Словакия воздержалась от голосования.

«Обязательным считаем решительное осуждение террористических атак движения ХАМАС, право стран на оборону в соответствии с международным гуманитарным правом, как и немедленное и безоговорочное освобождение всех заложников», — сказал Бланар.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя положительно отреагировал на принятие Генассамблеей ООН ближневосточной резолюции с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. По мнению дипломата, принятие такого документа не является «победой какой-либо национальной позиции».

Ранее в ХАМАС прокомментировали наземную операцию Израиля.

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