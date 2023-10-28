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В Палестине считают, что наземная операция Израиля вовлечет в конфликт другие страны

Посол Палестины Нофаль: наземная операция Израиля вовлечет в войну другие страны

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Shutterstock

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил ТАСС, что наземная операция Израиля в секторе Газа рискует привести к вовлечению в войну других государств.

Он отметил, что давно говорил о том, что если Израиль начнет наземную операцию, то будет сложно, будет очень опасно для мирных людей.

«Это может привести к вовлечению других государств в войну. Мы надеемся, что наземной операции не будет, поскольку мирные люди будут сильно страдать», — сказал палестинского диппредставительства.

Посол надеется, что после вчерашнего голосования в Организации Объединенных Наций, завершившегося принятием резолюции Совета Безопасности, «все будет хорошо».

«Мы не знаем, когда Израиль начнет наземную операцию, они нападают и со своей стороны осложняют ситуацию ежедневно», — резюмировал он.

До этого сообщалось, что Саудовская Аравия предостерегает Израиль от проведения «любых наземных операций» из-за угрозы для жизней мирных жителей.

Ранее в ХАМАС прокомментировали наземную операцию Израиля.

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