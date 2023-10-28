Решения об эвакуации граждан России из сектора Газа пока нет

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил ТАСС, что вопрос с эвакуацией граждан России из сектора Газа пока не разрешен, однако Палестина работает над этим вопросом вместе с РФ.

«Мы с Министерством иностранных дел Российской Федерации, вашим посольством в Египте, Палестине стараемся все делать. Насчет эвакуации мы работаем», — сказал посол

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что как только откроется пункт «Рафах», все русские, которые находятся в Газе, поедут в Египет.

«Мы будем делать это вместе с российским посольством в Египте», — добавил он.

До этого посол Израиля в России Александр Бен Цви заявлял, что российская сторона пока не связывалась с Израилем для обсуждения итогов визита делегации палестинского радикального движения ХАМАС в Москву, однако израильские власти все равно продолжат контактировать с Москвой.

Делегация ХАМАС провела встречу с представителями российского Министерства иностранных дел в Москве 26 октября. Стороны обсудили освобождение заложников и эвакуацию граждан России из сектора Газа.

Ранее в Кремле прокомментировали реакцию Израиля на визит ХАМАС в Москву.