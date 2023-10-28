Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Решения об эвакуации граждан России из сектора Газа пока нет

Посол Палестины: вопрос с эвакуацией россиян из Газы пока решить не удалось

close
100%
Hatem Ali/AP

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил ТАСС, что вопрос с эвакуацией граждан России из сектора Газа пока не разрешен, однако Палестина работает над этим вопросом вместе с РФ.

«Мы с Министерством иностранных дел Российской Федерации, вашим посольством в Египте, Палестине стараемся все делать. Насчет эвакуации мы работаем», — сказал посол

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что как только откроется пункт «Рафах», все русские, которые находятся в Газе, поедут в Египет.

«Мы будем делать это вместе с российским посольством в Египте», — добавил он.

До этого посол Израиля в России Александр Бен Цви заявлял, что российская сторона пока не связывалась с Израилем для обсуждения итогов визита делегации палестинского радикального движения ХАМАС в Москву, однако израильские власти все равно продолжат контактировать с Москвой.

Делегация ХАМАС провела встречу с представителями российского Министерства иностранных дел в Москве 26 октября. Стороны обсудили освобождение заложников и эвакуацию граждан России из сектора Газа.

Ранее в Кремле прокомментировали реакцию Израиля на визит ХАМАС в Москву.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий