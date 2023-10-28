Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лидер Палестины Аббас выступает за прекращение огня

Посол Палестины в РФ: Аббас выступает за прекращение огня, возможны переговоры

close
100%
Khalil Hamra/AP

Лидер Палестины Махмуд Аббас хочет хотя бы временного прекращения боевых действий и не исключает переговоров. Об этом сообщил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС.

«Могу сказать, что Махмуд Аббас подтвердил, что надо хотя бы временно остановить войну, открывать дороги для гуманитарной помощи. И потом можно, если все остановить хорошо, пойти на переговоры», — сказал палестинский посол.

По словам Нофаля, Израиль не хочет открывать КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом, чтобы туда поставлялась энергия для функционирования больниц. «Чтобы все было нормально, нужно остановить войну», — заключил дипломат.

26 октября замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Аббас планирует уже скоро посетить Москву. По его словам, Аббас проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Точных сроков приезда палестинского лидера пока не назвали.

Посол Палестины до этого не исключил, что российская столица может стать площадкой для переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Ранее ЕС отказался помогать с переговорами между Израилем и ХАМАС по заложникам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий