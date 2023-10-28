Лидер Палестины Аббас выступает за прекращение огня

Лидер Палестины Махмуд Аббас хочет хотя бы временного прекращения боевых действий и не исключает переговоров. Об этом сообщил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС.

«Могу сказать, что Махмуд Аббас подтвердил, что надо хотя бы временно остановить войну, открывать дороги для гуманитарной помощи. И потом можно, если все остановить хорошо, пойти на переговоры», — сказал палестинский посол.

По словам Нофаля, Израиль не хочет открывать КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом, чтобы туда поставлялась энергия для функционирования больниц. «Чтобы все было нормально, нужно остановить войну», — заключил дипломат.

26 октября замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Аббас планирует уже скоро посетить Москву. По его словам, Аббас проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Точных сроков приезда палестинского лидера пока не назвали.

Посол Палестины до этого не исключил, что российская столица может стать площадкой для переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Ранее ЕС отказался помогать с переговорами между Израилем и ХАМАС по заложникам.