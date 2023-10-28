Турция намерена объявить Израиль военным преступником

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником. Его слова на массовом митинге в поддержку Палестины, организованном в Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка, передает ТАСС.

«Мы объявим Израиль военным преступником, сообщим об этом международному сообществу, сейчас мы уже работаем над этим», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также назвал Израиль оккупантом и группировкой, отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

До этого газета Sabah сообщала, что Турция направила приглашения лидерам Египта, Саудовской Аравии, Ливана, Ливии и Иордании принять участие в митинге в поддержку Палестины в Стамбуле 28 октября.

Позднее Эрдоган в социальной сети X призвал Израиль прекратить атаки на сектор Газа.

26 октября президент Турции обвинил страны Запада в нарушении международного права из-за безоговорочной поддержки Израиля.

Газета Yeni Akit также писала, что дипломатические усилия Турции в отношении палестино-израильского конфликта в настоящий момент направлены на то, чтобы достичь скорейшего прекращения огня, а затем добиться начала мирных переговоров с учетом формулы Анкары по «странам-гарантам».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.