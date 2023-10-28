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Турция намерена объявить Израиль военным преступником

Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником. Его слова на массовом митинге в поддержку Палестины, организованном в Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка, передает ТАСС.

«Мы объявим Израиль военным преступником, сообщим об этом международному сообществу, сейчас мы уже работаем над этим», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также назвал Израиль оккупантом и группировкой, отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

До этого газета Sabah сообщала, что Турция направила приглашения лидерам Египта, Саудовской Аравии, Ливана, Ливии и Иордании принять участие в митинге в поддержку Палестины в Стамбуле 28 октября.

Позднее Эрдоган в социальной сети X призвал Израиль прекратить атаки на сектор Газа.

26 октября президент Турции обвинил страны Запада в нарушении международного права из-за безоговорочной поддержки Израиля.

Газета Yeni Akit также писала, что дипломатические усилия Турции в отношении палестино-израильского конфликта в настоящий момент направлены на то, чтобы достичь скорейшего прекращения огня, а затем добиться начала мирных переговоров с учетом формулы Анкары по «странам-гарантам».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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