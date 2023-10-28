В БАПОР назвали ситуацию в Газе адом на земле

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи беженцам из Палестины и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини заявил назвал ситуацию в Газе адом на земле, передает РИА Новости.

При это он отметил, что со вчерашнего вечера у него не было никаких контактов с большинством его команд в Газе.

«Это заставляет меня безмерно беспокоиться за коллег и их семьи. Я надеюсь, что этот ад на земле скоро закончится и что вы и ваши семьи будете в безопасности», — отметил он.

Лаццарини подчеркнул, что отключение связи является «еще одной мерой, которая была предпринята в попытке воспрепятствовать оказанию гуманитарной помощи мирному населению сектора Газа». Он указал, что такие действия не обескуражат БАПОР.

«Наша решимость остается непоколебимой. Мы будем продолжать выполнять наш гуманитарный долг даже перед лицом этих беспрецедентных вызовов», — заключил генкомиссар.

До этого Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало, что организации удалось собрать около $100 млн на гуманитарную помощь для сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

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