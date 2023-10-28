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В БАПОР назвали ситуацию в Газе адом на земле

Генеральный комиссар БАПОР Лаццарини назвал ситуацию в Газе адом на земле

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи беженцам из Палестины и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини заявил назвал ситуацию в Газе адом на земле, передает РИА Новости.

При это он отметил, что со вчерашнего вечера у него не было никаких контактов с большинством его команд в Газе.

«Это заставляет меня безмерно беспокоиться за коллег и их семьи. Я надеюсь, что этот ад на земле скоро закончится и что вы и ваши семьи будете в безопасности», — отметил он.

Лаццарини подчеркнул, что отключение связи является «еще одной мерой, которая была предпринята в попытке воспрепятствовать оказанию гуманитарной помощи мирному населению сектора Газа». Он указал, что такие действия не обескуражат БАПОР.

«Наша решимость остается непоколебимой. Мы будем продолжать выполнять наш гуманитарный долг даже перед лицом этих беспрецедентных вызовов», — заключил генкомиссар.

До этого Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало, что организации удалось собрать около $100 млн на гуманитарную помощь для сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram заблокировал канал военного крыла ХАМАС и официальный канал ХАМАС в приложениях мессенджера из App Store и Play Store (работающих на телефоне).

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