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Саудовская Аравия предостерегает Израиль от наземных операций

Саудовская Аравия предостерегает Израиль от проведения «любых наземных операций»

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Amr Nabil/AP

Саудовская Аравия предостерегает Израиль от проведения «любых наземных операций» из-за угрозы для жизней мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

«Саудовская Аравия осуждает любые наземные операции, проводимые Израилем в секторе Газа, поскольку они угрожают жизни мирных палестинских граждан, подвергая их еще большим опасностям и создавая бесчеловечные условия», — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел России сообщило об обострении в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что российская сторона неоднократно предупреждала об опасных последствиях таких событий, которые негативно повлияют на все стороны конфликта и приведут к резкому ухудшению гуманитарной обстановки в секторе Газа.

Также Россия предостерегла другие страны от решений по Израилю и Палестине, которые могут привести к масштабной войне на Ближнем Востоке. Кроме того, отмечается, что Россия оказывает влияние на разрешение конфликта в качестве посредника.

Ранее в ХАМАС прокомментировали наземную операцию Израиля.

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