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Большинство французов боятся такого же нападения на Францию, как на Израиль

Le Figaro: более 70% французов боятся такой же атаки на Францию, как на Израиль

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Gerard Bottino/Global Look Press

Более 70% французов боятся такого же нападения на Францию, которое было совершено палестинским движением ХАМАС на Израиль 7 октября текущего года. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные опроса Французского института общественного мнения (IFOP).

«Как выясняется, 72% французов боятся, что такое же нападение, как то, что произошло 7 октября... произойдет однажды во Франции», — говорится в тексте.

Отмечается, что страх масштабного нападения объясняет факт, что значительная часть французов (37%) поддерживает скорее Израиль, чем Палестину (20%).

Также опрос показал, что более 80% французов боятся, что Франция ощутит на себе последствия эскалации палестино-израильского конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что наземная операция Армии обороны Израиля на территории сектора Газа может продлиться до нескольких месяцев.

Ранее в Израиле заявили о начале новой фазы военных действий.

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Война в Израиле
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