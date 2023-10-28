В Париже сохранили запрет на проведение пропалестинской демонстрации

Суд в Париже оставил в силе запрет властей на проведение демонстрации в поддержку Палестины, сообщил телеканал BFMTV.

«Демонстрация в поддержку Палестины, запланированная на субботу 28 октября в Париже, была окончательно запрещена. Постановление префектуры о запрете демонстрации было оставлено в силе административным судом», — сообщил телеканал.

Решение о запрете было вынесено после прошения об отмене запрета на проведение демонстрации, поданного в суд двумя адвокатами. В прошении говорится, что запрет нарушает свободы человека.

22 октября префектура полиции Парижа сообщила, что манифестации в поддержку Палестины и за прекращение ударов по сектору Газа организованной на площади Республики приняли участие 15 тыс. человек.

12 октября в Париже прошла акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет.

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