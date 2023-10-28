Израильский посол ответил на вопрос о выходе из ООН

Израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что Израиль не собирается выходить из ООН, но сотрудничество с международной организацией может быть пересмотрено. Его слова приводит ТАСС.

«Не исключено, конечно. Потому что если организация все время работает против тебя, надо думать, как участвовать дальше», — заявил он.

Бен Цви отметил, что не считает, что страна будет выходить из ООН.

«Мы пока не собираемся выходить из ООН. Но сотрудничество в различных аспектах, да, может быть пересмотрено», — подчеркнул дипломат.

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Организация требует от всех сторон конфликта соблюдения гуманитарно-правовых обязательств, в том числе по защите мирного населения и гражданских объектов.

Организация Объединенных Наций не согласовала поправку к резолюции с осуждением ХАМАС, убрав этот пункт из окончательной редакции документа.

Ранее в ХАМАС прокомментировали наземную операцию Израиля.