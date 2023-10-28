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ХАМАС пообещал отпустить нескольких заложников по просьбе России

РИА Новости: ХАМАС готово отпустить заложников, информацию о которых просила РФ

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Yousef Mohammed/Global Look Press

Член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил РИА Новости, что российская сторона запросила у ХАМАС информацию о восьми людях, которые, предположительно, находятся в заложниках.

Он уточнил, что этих людей в данный момент ищут и готовы отпустить.

«Через Министерство иностранных дел России мы получили список граждан, имеющих двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, так как смотрим на РФ как на нашего ближайшего друга», — сказал Марзук.

Он отметил, что в этом списке имеется восемь имен. Кроме того, Марзук рассказал, что к мирным гражданам Израиля, находящимся сейчас в Газе, относятся как к гостям.

«Мы ищем тех людей, список которых передала Россия. Это сложно, но мы ищем. Как только найдем, отпустим. Несмотря на сложности из-за ситуации, которая сейчас сложилась», — добавил он.

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявлял, что палестинское движение ХАМАС должно освободить людей, которые оказались в заложниках, без предъявления каких-либо требований.

Ранее в ХАМАС рассказали об отношении к пленным с двойным гражданством.

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