ХАМАС пообещал отпустить нескольких заложников по просьбе России

Член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил РИА Новости, что российская сторона запросила у ХАМАС информацию о восьми людях, которые, предположительно, находятся в заложниках.

Он уточнил, что этих людей в данный момент ищут и готовы отпустить.

«Через Министерство иностранных дел России мы получили список граждан, имеющих двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, так как смотрим на РФ как на нашего ближайшего друга», — сказал Марзук.

Он отметил, что в этом списке имеется восемь имен. Кроме того, Марзук рассказал, что к мирным гражданам Израиля, находящимся сейчас в Газе, относятся как к гостям.

«Мы ищем тех людей, список которых передала Россия. Это сложно, но мы ищем. Как только найдем, отпустим. Несмотря на сложности из-за ситуации, которая сейчас сложилась», — добавил он.

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявлял, что палестинское движение ХАМАС должно освободить людей, которые оказались в заложниках, без предъявления каких-либо требований.

Ранее в ХАМАС рассказали об отношении к пленным с двойным гражданством.